Erciş’te PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak bulundu

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınak tespit edildi. Bunun üzerine icra edilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu kapsamında yapılan arama-tarama faaliyeti sonucunda 1 adet jeneratör, 1 adet tüp (3,5 kg), 1 adet 12 volt akü, sığınak yapımında kullanılan araç ve gereç, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek sığınak kullanılamaz haline getirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.