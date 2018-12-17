Erciyes Dağı'na sezonun ilk gününde 15 bin kişi geldi

Bölgenin yeterli kar yağışı alması dolayısıyla 2018-2019 kayak sezonu başladı. Kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistleri, snowboard, kızakla kayma gibi çeşitli kış aktivitelerinin yapıldığı alanlara sahip merkez, kayakseverlere ev sahipliği yapıyor.

Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan doğası, sunduğu imkanlar, birçoğu dünyaya örnek modern yapılarıyla yıllardır yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te, kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

Hafta sonu olması nedeniyle yoğunluk yaşandığını anlatan Akşehirlioğlu, "Bugün üç kapımızda da kayak yaptırıyoruz. Yoğun bir ilgi var. Öğlen saatleri olmasına rağmen 5 bine yakın bir turnike sayısına ulaştık. Bütün misafirleri Erciyes'e bekliyoruz. Polonya, Ukrayna ve Rusya'dan direkt uçuşlar başladı ve oralardan da turistler gelecek." dedi.

Muğla'dan ailesiyle kayak yapmak için Erciyes'e gelen Mihriban Moran Nalbant da sıcak bir bölgeden kayak yapmak için Kayseri'ye geldiklerini ifade etti.

Sezonun açılmasını beklediğini söyleyen bir kayaksever de, "Aylardır karın yağmasını bekliyorum. Çok şükür yağdı. Sezonun ilk kayağını bugün yapıyoruz. Müthiş keyifli bir şey. Kayağa geçen yıl başladım. Öğrendiğimden beri 2.5 yıl hiç durmadan kaydım. Kayağı çok geç keşfettiğimi fark ettim. Erciyes'i harika buluyorum" dedi.

Erciyes'in diğer tesislerden daha uygun ve daha güzel olduğunu kaydeden bir başka kayaksever de, "Bugün sezon açıldı. Bizim için çok güzel. Buranın pistleri çok geniş. Eğleniyoruz, güzel bir sezon olacak. İnşallah ülkemizin turizmi için de güzel bir sezon olur. Burası çok kalabalık ve yoğun değil. Çok fazla pist var. Dolayısıyla farklı farklı pistleri kullanabilirler. Erciyes fiyat anlamında diğer tesislere göre daha uygun" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Erciyes'te yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.