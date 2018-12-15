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Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda kayak sezonu açıldı.

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Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda kayak sezonu açıldı.
 
Bölgenin yeterli kar yağışı alması dolayısıyla 2018-2019 kayak sezonu başladı. Kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistleri, snowboard, kızakla kayma gibi çeşitli kış aktivitelerinin yapıldığı alanlara sahip merkez, kayakseverlere ev sahipliği yapıyor.
 
Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan doğası, sunduğu imkanlar, birçoğu dünyaya örnek modern yapılarıyla yıllardır yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te, kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.
 
Erciyes AŞ Pist Düzenleme Güvenlik Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon açılışının yapıldığını belirtti.
 
Hafta sonu olması nedeniyle yoğunluk yaşandığını anlatan Akşehirlioğlu, "Bugün üç kapımızda da kayak yaptırıyoruz. Yoğun bir ilgi var. Öğlen saatleri olmasına rağmen 5 bine yakın bir turnike sayısına ulaştık. Bütün misafirleri Erciyes'e bekliyoruz. Polonya, Ukrayna ve Rusya'dan direkt uçuşlar başladı ve oralardan da turistler gelecek." dedi.
 
Muğla'dan ailesiyle kayak yapmak için Erciyes'e gelen Mihriban Moran Nalbant da sıcak bir bölgeden kayak yapmak için Kayseri'ye geldiklerini ifade etti.
 
Nalbant, geçen yıl Uludağ'a gittiklerini ancak Erciyes'in pistlerinin kayak için daha güzel olduğunu aktardı.

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