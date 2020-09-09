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Güncel

Erdal Çetin, teröristlerin elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan Ruşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, teröristlerin elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Erdal Çetin ile birlikte 16'ncı aile çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

IHA09 Eylül 2020 Çarşamba 12:08 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 12:08
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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan Ruşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, teröristlerin elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Erdal Çetin ile birlikte 16’ncı aile çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

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