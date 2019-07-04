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Erdek-Avşa-Marmara Adası deniz otobüsü seferleri başlıyor

Çanakkale Boğazı ile adalar hattı ve Güney Marmara'da deniz ulaşımı hizmeti veren GESTAŞ'ın Erdek-Avşa-Marmara adası seferleri yarın başlıyor.

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Şirketten yapılan açıklamada, Güney Marmara hattında halen bir gemiyle araç ve yolcu taşımacılığına devam eden GESTAŞ'ın, adalar arasındaki ulaşımı daha da hızlandırmak amacıyla deniz otobüsü seferleri düzenleyeceği duyuruldu.

İlk seferi yarın yapılacak deniz otobüsüyle Erdek-Avşa Adası ulaşım süresinin 45 dakikaya ineceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Haftanın her günü Erdek'ten saat 09.00'da hareket edecek deniz otobüsü, 09.45'te Avşa'da, 10.15'te Marmara Adası'nda olacak. Hafta içi Marmara Adası'ndan saat 18.30'da hareket edecek Conkbayırı deniz otobüsü, 19.00'da Avşa'dan kalkacak, 19.45'te Erdek'te olacak. Hafta sonunda ise akşam dönüş saati 45 dakika geç olacak. 19.15'te Marmara Adası'ndan başlayacak sefer, 19.45'te Avşa'dan yolcusunu alacak, 20.30'da Erdek'te olacak."

Açıklamada, Erdek'ten Avşa'ya veya Marmara Adası'na yolcu biletinin 35 lira, öğrenci biletinin 25 lira, Avşa-Marmara bilet fiyatının ise 15 lira olduğu bilgisine de yer verildi.

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