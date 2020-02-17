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Erdemli'de öğrenci servisine hafif ticari araç çarptı: 15 çocuk yaralı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, lise öğrencilerinin taşındığı servis minibüsüne hafif ticari araç çarptı. Kazada, 3'ü hafif ticari araçtaki 15 çocuk yaralandı.

DHA17 Şubat 2020 Pazartesi19:21 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 19:21

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Kocahasanlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Erdoğan Kaçar (59) yönetimindeki 33 S 6045 plakalı servis minibüsüne, plakası belirlenemeyen Arif Kandermir'in kullandığı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle öğrenci servisi minibüsü devrildi, hafif ticari araç ise hurdaya döndü. Kazada, minibüsteki 12 öğrenci ve hafif ticari araçtaki 3 çocuk yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Erdemli Devlet Hastanesi ve Özel Yenişehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Erdemli Devlet Hastanesi'ne gelip, yaralı öğrencileri ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Kaza sonrasında yaralanan 12 öğrencimizden 6'sı Erdemli Devlet Hastanesi'nde 6'sı ise Özel Yenişehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğrencilerimizde hayati tehlike bulunmuyor" dedi.

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