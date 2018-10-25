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Başkan Erdoğan, 4 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde

Başkan Erdoğan, yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez kabullerini Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirecek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez kabullerini Çankaya Köşkü'nde yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü çalışmaları için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girmesiyle yeniden Cumhurbaşkanlığına bağlanan Çankaya Köşkü'nü kullanacak.

Erdoğan, 25 Kasım 2014'te Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile görüşmelerinin ardından Çankaya Köşkü'nde kabul gerçekleştirmemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 4 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde ilk kez bugün kabullerini yapacak.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı ile Ekonomi Politikaları Kurulu Toplantısına başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Heyetini ve İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay'ı ayrı ayrı kabul edecek.

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