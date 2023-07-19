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Erdoğan düşmanlığını dışa vurmuştu! Hadsiz Anayasa Mahkemesi raportörü hakkında yeni gelişme

Fransa'da bir otelde öğrenci grupla tartışmaya giren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığını dışa vuran Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan Hakim Hüseyin Mecek hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. HSK'nın inceleme başlattığı Mecek'in Batman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevinden alınarak Sakarya Hakimliğine atandığı ancak Mecek'in hakimliğe devam etmeyeceğini, emekli olacağını söylediği öğrenildi.

Sabah19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:37 - Güncelleme:
Erdoğan düşmanlığını dışa vurmuştu! Hadsiz Anayasa Mahkemesi raportörü hakkında yeni gelişme
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Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan Hakim Hüseyin Mecek, Fransa'nın Strazburg şehrinde Youth Station Derneği tarafından düzenlenen bir programa katılmış ve burada öğrenciler üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığını dışa vurmuştu.

Programda, iddialara göre üniversite öğrencilerinin yanına yaklaşan Hakim Hüseyin Mecek, "Nerede yaşıyorsunuz, oy kullandınız mı?" diye sormuş, 'Evet' yanıtını aldıktan sonra bu kez, "Tayyipçi misiniz yoksa?" demişti.

Yine 'Evet' yanıtını alan hakim Mecek, "Allah sizi onunla haşr etsin, Artık cehennemine mi, yoksa cennetine mi ben bilmem" dedikten sonra, gençlerden birinin Kartal İmam Hatip Lisesi ve sonrasında Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenim gördüğünü öğrenince öfkelenmiş ve "Bir de Galatasaray'dasın. Nasıl destekleyebiliyorsun, aklın nasıl eriyor. Kartal mezunu olarak oranın değerini düşürüyorsun" karşılığını vermişti.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN GÖNDERİLDİ

Sabah'ın haberine göre; Yaşanan olayın ardından raportör hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmış, yurtdışı görevlendirilmesi de iptal edilerek Türkiye'ye çağrılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, soruşturmanın sonucunu beklemeden Mecek'i kadrosunun bulunduğu Batman'a iade etmişti. HSK ve AYM Başkanlığı tarafından başlatılan soruşturmaların devam ettiği öğrenilirken, Mecek hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Mecek, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesi kapsamında Batman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevinden alınarak Sakarya Hakimliğine atandı. Ancak Mecek'in hakimliğe devam etmeyeceğini, emekli olacağını söylediği öğrenildi.

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