Erdoğan ile Trump’tan ‘her şey yolunda’ pozu 

Japonya’nın evsahipliğinde Osaka’da iki gün sürecek G-20 Liderler Zirvesi, Başbakan Şinzo Abe’nin konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekilmesiyle başladı. G-20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Osaka’da bulunan üye ve davetli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri, zirvenin yapılacağı INTEX Osaka Fuar Merkezi’ne geldi. Japonya Başbakanı Abe, liderleri fuar merkezi önünde hazırlanan platformda karşıladı. Karşılamanın ardından Başbakan Abe ve aralarında Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de bulunduğu konuk heyet başkanları, G-20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı için hazırlanan platformda, kendilerine ayrılan yerlere geçti.

AİLE FOTOĞRAFINDA TRUMP VE WİDODO İLE YAN YANA

Erdoğan aile fotoğrafında ABD Başkanı Trump ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile yan yana durdu. Karşılamanın ardından liderler, “ Dijital Ekonomi” temalı özel etkinliğe katıldı. Başkan Erdoğan, zirvede “Dijital Ekonomi” temalı liderler etkinliği ile “Küresel Ekonomi”, “Ticaret ve Yatırımlar” temalı oturum ve çalışma yemeğine katıldı. Erdoğan, çalışma yemeği öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayaküstü sohbet etti. Sohbet sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN’DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Erdoğan, daha sonra Dünya Bankası Başkanı David Malpass’ı kabul etti. Liderler Zirvesi’nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü. Kabulde Çavuşoğlu ile Albayrak da hazır bulundu. Erdoğan ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i 30 dakika süreli kabul etti. Bu kabule Çavuşoğlu ve Albayrak’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile de görüştü. 1 saat süren basına kapalı görüşmede Çavuşoğlu, Albayrak, Akar ile Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.Bu arada zirvenin ikinci ve son günü, “Kadının Güçlendirilmesi,” temasıyla yapılacak özel oturumla başlayacak. Bir saat 15 dakika sürmesi öngörülen oturumdan sonra zirvenin üçüncü oturumu “Eşitsizlikleri Gidermek-Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Oluşturmak” başlığı altında liderler tarafından değerlendirilecek. İkinci gün öğleden sonra, liderlerin “İklim Değişikliği-Çevre ve Enerji” temalı zirvenin son oturumuna katılması planlanıyor.

2 BİN GAZETECİ, 32 BİN POLİS GÖREV YAPIYOR

Dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 19 lider ve aralarında Avrupa Birliği’nden de delegelerin yer aldığı 30 bin kişi katılıyor. Osaka’da zirveye karşı herhangi bir presto ve liderleri korumak için geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve süresince 32 binden fazla kolluk kuvveti görev yaparken, şehirde zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi çevresi ve ana yollar trafiğe kapatıldı. Toplu taşımayı da etkileyen güvenlik önlemleri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.