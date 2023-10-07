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Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; kamu kurumlarına yeni atamalar gerçekleştirildi. Gelir İdaresi Başkanlığına Bekir Bayrakdar, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığına Yusuf Kıraç, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanlığına Ahmet Serdar İbrahimcioğlu atandı.

7 Ekim 2023 Cumartesi 00:29 - Güncelleme:
Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Kamu Malı Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Deniz Yılmaz, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanlığına Ahmet Serdar İbrahimcioğlu getirildi.

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir, Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır oldu.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'na Yusuf Kıraç getirildi.

Atama kararlarına ulaşmak için tıklayın.

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