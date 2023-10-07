Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Kamu Malı Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Deniz Yılmaz, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanlığına Ahmet Serdar İbrahimcioğlu getirildi.

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir, Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır oldu.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'na Yusuf Kıraç getirildi.

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