Başkan Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Faruk Coşkun ile Belediye Başkanı Kadir Kara'ya tebrik telgrafı gönderdi.