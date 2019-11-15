Erdoğan tarihin akışını değiştiren bir lider

Parti Genel Başkan Danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan tarafından kaleme alınan ve İngilizce, Arapça, Azerice, Türkçe olmak üzere 4 dilde yayınlanan “Lider, Siyasi Liderlik ve Erdoğan” kitabının Rusça baskısı yapıldı. Akdoğan, ‘Lider, Siyasi Liderlik ve Erdoğan’ adlı kitabına ilişkin sorularını yanıtladı. ‘Lider, Siyasi Liderlik ve Erdoğan’ kitabının son olarak Rusça’ya çevrilmesiyle 5 dilde yayınlanmış olduğunu bildiren Akdoğan, “İngilizce, Rusça, Arapça denildiği zaman dünya hinterlandı içinde büyük bir nüfusa tekabül ediyor. Özellikle bölge halklarının Sayın Başkanımızın liderliğini daha iyi anlaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

RUS-TÜRK İLİŞKİLERİ

Rusya’nın yanı sıra Rusça konuşan ülkelere de işaret eden Akdoğan, Rusya-Türkiye ilişkilerinin son dönemde büyük bir ivme kazandığını belirtti. Dünya genelinde gündem meydana getiren, siyaset belirleyen birkaç lider olduğunu belirten Akdoğan, bunlardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “A” kategoride olduğunu söyledi.

NOBEL VERİLMELİ

Akdoğan, “Sayın Başkanımız, dünyada küresel düzeyde siyaset yapan, ses getiren, liderlik ortaya koyan siyasetçiler diye baktığımızda birkaç kişiden biridir” değerlendirmesinde bulundu. Başta Başkan Erdoğan olmak üzere Türkiye ile ilgili dünyadaki karalama kampanyasına dikkati çeken Akdoğan, “Son ABD ziyaretinde de görüyoruz ki birtakım lobiler harekete geçiyor. Ermeni lobisi, Yahudi lobisi, FETÖ lobisi... Birçok farklı lobilerin konsorsiyum halinde Türkiye’yi karaladığını, kötülediğini ve Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bugün Amerika’da da bürokratik alanlardan bakanlıklara, Cumhuriyetçilerden Demokratlara birçok lobiye kadar ciddi bir dalga üretilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bunun odağında da Erdoğan karşıtlığı var. Bu haksız karalama kampanyalarına karşı Sayın Başkanımızın nasıl bir lider olduğunu daha iyi anlatmamız gerekiyor. Türkiye’nin haklı davalarını, çıkarlarını anlatmakla birlikte sayın Başkanımızın liderliğini anlatmak da önem taşıyor” dedi.

DARBEYİ PÜSKÜRTTÜ

Akdoğan şöyle devam etti: “Başkanımız bırakın karalama kampanyalarını, Nobel verilmesi gereken bir liderdir. Demokrasiyi koruyan ve ilk defa Türkiye’de bir darbeyi püskürten liderdir. Türkiye’de darbeler tarihini biliyoruz. İlk kez bir lider, bir darbeyi halkı arkasına alarak püskürtmüştür. Demokrasiyi korumuş olması bile aslında büyük bir uluslararası ödülü hak etmektedir.” Başkan Erdoğan’ın göçmenler meselesindeki duruşunun takdire değer olduğunu anlatan Akdoğan, Başkan‘ın Türkiye’de büyük dönüşümlere imza atan bir lider olduğunu hatırlattı. Başkan Erdoğan’ın demokrasiye ve insan haklarına verdiği önemin altını çizen Akdoğan, “Bugün de tarihin akışını değiştirecek bir liderlik sergilediğini görüyoruz. Bölgemizde sınırlar yeniden çizilmeye çalışılıyor. Oldubittilerle terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Bize bir tarih dayatılmaya çalışılıyor. İşte bu tarih dayatılması çabasına karşı tarihin akışını değiştirecek büyük bir liderliktir sergilenen” yorumunu yaptı.

KURULAN TEZGAHLAR

‘Küresel güçlerin oyun alanı haline gelmiş bir bölgede siz, onların planlarının dışında kendi çıkarlarınıza göre, kendi politikanızı gündeme getirmeye çalışıyorsunuz” diyen Akdoğan şöyle devam etti: “Bu kurulan tezgahları bozmaya çalışıyorsunuz. Başkanımız, bugün Türkiye’nin beka meselesi olarak da tanımlayabileceğimiz bir konuda gerçekten geleceğini kurtaracak, tarihin akışını değiştirecek bir siyasi liderlik sergilemektedir.”

DURUŞU GÖNÜLLERE TAHT KURDU

Akdoğan, hem küresel düzeyde yapılan karalama kampanyalarına bir cevap olması hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaset ve demokrasi açısından neye tekabül ettiğinin anlaşılması hem bölgede yaşanan gelişmelere karşı Başkan’ın ortaya koyduğu duruşun doğru tespiti için nasıl bir lider olduğunun daha iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı.

BİR NEBZE HİZMET ETMEK

‘Liderlik ve Erdoğan’ kitabının rusça baskısı da yayınlandı

Bu kitapta da aslında bunun anlatılmaya çalışıldığını ifade eden Yalçın Akdoğan, “Dünya 5’ten büyüktür’, ‘One minute’ diyen, halkların gönlünde taht kuran bir liderin hem sevenler açısından daha iyi anlaşılması hem karalama kampanyalarına cevap olması, bütün bu algı operasyonlarının boşa çıkartılması için Başkanımızın liderliğinin daha iyi anlaşılması gerekiyor. Bu kitap da bir nebze buna hizmet etmeye çalışıyor” şeklinde konuştu.