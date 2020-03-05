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Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ve Putin İdlib konusunda mutabakata vardı

Son dakika... Daily Sabah'da yer alan son dakika haberine göre, Moskova'daki zirvede Türkiye ve Rusya İdlib konusunda mutabakata vardı. Ayrıntılar birazdan düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak.

05 Mart 2020 Perşembe 19:43 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 20:42

Moskova'daki 2 saat 40 dakika süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin ardından  zirveyi bir heyetler arası toplantı izledi.

Görüşme öncesinde Her iki lider de Kremlin görüşmelerinin başında bir anlaşmaya varılması gerektiğinin altını çizdi.

Türk ve Rus heyetleri, Suriye'nin kuzeyinde potansiyel bir ateşkes konusunda diplomatik görüşmeler 5 saat 40 dakika sürdü.

Her iki lider de Kremlin görüşmelerinin başında bir anlaşmaya varılması gerektiğinin altını çizdi.

Daily Sabah'da yer alan son dakika haberine göre, Moskova'daki zirvede Türkiye ve Rusya İdlib konusunda mutabakata vardı. Ayrıntılar birazdan düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak.

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