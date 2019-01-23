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Erdoğan ve Putin'den ortak tepki: Avrupa'dan BM'ye yazılan mektup bizi şaşırttı

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa'dan Suriye'deki anayasa komitesi için BM'ye yazılan mektubun kendilerini şaşırttığını belirtti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ortak basın toplantısında kritik açıklamalarda bulundu.

İki lider, Avrupa'dan Suriye'deki anayasa komitesi için BM'ye yazılan mektubun kendilerini şaşırttığını belirtti.

Putin, mektuba ilişkin "Nokta konulacak dönemde Cenevre'de bizim Avrupalı meslektaşlarımızdan duyduk ki 'çalışmayı tamamlamış değiller' dediler. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Burada şunu söylemek istiyorum, bizim için hiç beklemediğimiz bir yaklaşımdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir mektup gönderdiler. Fransa, Almanya, Britanya, İngiltere daimi temsilcileri imzalı bir mektup gönderdiler. 5. madde Sayın Genel Sekreter sizin Suriye Özel Temsilcisi Cenevre'de Astana garantör ülkesinin yapacakları açıklamasını sizin temsilcisiniz kabul etmemelidir. Şaşırtan bir durum. Biz böyle bir yaklaşım beklemiyorduk." dedi.

Erdoğan, Putin'in söz konusu tepkisini haklı bulduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Değerli dostum gerek İdlib gerekse Anayasa Komitesi'yle ilgili cevabı gayet açık ve net şekilde verdiler. İdlib'te terör örgütlerine karşı mücadelemiz aynı şekilde ortak devam edecektir. Terör örgütleriyle olan mücadelemiz anlık değildir. Hedefimiz orada suriye halkının huzurunu, mutluluğunu sağlayabilmektir. Anayasa Komitesi konusunu aramızda konuştuk. Dışişleri Bakanlarımıza konuyla ilgili diplomatik süreci devam ettirilmesi konusunda, İstanbul Zirvesi'nde aldığımız kararların devam ettirilmesi sözkonusudur. Az önce okunan mektup hakikaten bizleri şaşırtan mektup olmuştur. Ama o onlar için geçerlidir, bizim için geçerli değildir. Hepimizin İstanbul Zirvesi'nde adeta birlikte düşündüğü, kendi arasında kanaat birliğine vardığı netice vardı. Biz bu süreci devam ettireceğiz."

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