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Erdoğan ve Putin ‘Kültür Yılı’nı açıyor

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Lideri Vladimir Putin, yarın Moskova’da Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür Yılı’nın açılışını yapacak.

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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, 2019’un iki ülke liderleri tarafından Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı ilan edilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.  Yerhov, “3. Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’nın resmi açılış töreni, 8 Nisan’da (yarın) Moskova’da iki ülkenin liderleri Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak. Tören Bolşoy Tiyatrosu’nda düzenlenecek ve ilk Türk operası “Truva” burada sahneye koyulacak” ifadelerini kullandı. 

ÇOK MEMNUNUZ

Yerhov, “Bunun ‘Truva’ operasının Türkiye dışındaki gala gösterimi ve bizzat Rusların bu eseri ilk kez görecek topluluk olmasından çok memnunuz. Kültür Yılı’nın açılışı, Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin 8. toplantısına katılmak üzere Moskova’ya gidecek Türk liderin ziyaretinin kapanış etkinliği olacak” dedi. 

TARKAN KONSERİ

Türkiye’de Rus Sineması Haftası düzenlenmesi konusunda mutabakat sağlandı.Türkiye, bu yıl Moskova Uluslararası Sinema Festivali’nde onur konuğu olarak yer alacak. Daha önce ilan edildiği gibi, mayıs ayının ikinci on gününde Tarkan, Moskova ve Kazan’da konser verirken aynı günlerde Antalya’da Rus-Türk Klasik Müzik Festivali sanatseverlerle buluşacak. Moskova’da Muhteşem Yüzyıl dizisinde kullanılan kostümlerin yer aldığı bir serginin açılması çalışmaları yürütülüyor. 

TÜRK-RUS iŞ iNSANLARIYLA BULUŞMA

Başkan  Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ve kapsamlı şekilde ele alınacak. Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bu vesileyle ayrıca, muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanıyor. Konsey toplantısı çerçevesinde, Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Türk ve Rus iş insanlarıyla da bir araya gelecek. 

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