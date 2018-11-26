Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'nin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'a gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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