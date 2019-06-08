Başkan Erdoğan'dan CHP'li vekilin ailesine başsağlığı telefonu

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Başkan Erdoğan'dan CHP'li Arslan'ın eşi ve oğluna başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği beyin kanaması sonucu  hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın eşi ve oğlunu arayarak başsağlığı diledi.

  • DHA
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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milletvekili Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan´la telefonla görüştüğü belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız görüşmede, merhum Kazım Arslan´a Allah´tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemiştir" denildi.

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