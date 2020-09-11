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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın ailesine başsağlığı diledi.

AA11 Eylül 2020 Cuma 16:39 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 16:39
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 6 Eylül'de şehit düşen Aslan'ın Kocatepe Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret etti.

Başsağlığı dileyen Gül, taziyelerini sunduğu aileye, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Gül, ziyarette, şehidin babası Reşat Aslan'ı da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

Görüşmede aileye taziyelerini ileten Erdoğan, "Allah rahmet eylesin. Rabbim inşallah cenneti ve cemaliyle sizleri de buluştursun. Yenge hanıma da başsağlığı dileklerimi iletirseniz çok memnun olurum. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

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