Erdoğan'ın İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? 2023 AK Parti İstanbul mitingine katılım sayısı

Erdoğan'ın İstanbul mitingine kaç kişinin katıldığı, binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili seçimi öncesi AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi için vatandaşlar saatler öncesinden yola koyuldu. Bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan 'Büyük İstanbul Mitingi' için vatandaşlar alana akın ediyor. Peki Erdoğan'ın İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? İşte 2023 AK Parti İstanbul mitingine katılım sayısı

Ak Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi' için binlerce vatandaş Atatürk Havalimanı'na akın etti. 7'den 70'e her yaştan vatandaş, Erdoğan'ın İstanbul mitingine gitmek için yola koyuldu. Gece saatlerinden itibaren miting alanına gitmeye başlayan milyonlarca vatandaş, kapıların açılmasıyla birlikte ellerinde bayraklarla koşarak alana girmeye başladı.

ERDOĞAN'IN İSTANBUL MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?



Atatürk Havalimanı'nda bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek olan AK Parti "Büyük İstanbul Mitingi"nde an itibariyle binlerce kişi bulunuyor.

Büyük İstanbul Mitingi, "Türkiye Sana Emanet" söylemiyle 14 Mayıs öncesinde AK Parti seçmeni "Türkiye Yüzyılı" inancını ispat edecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedildi.

"Yüzyılın Mitingi" olarak adlandırılan 2023 AK Parti İstanbul mitingine yaklaşık 1 milyon kişinin katılması bekleniyor.

AK Parti İstanbul mitingine katılım sayısının Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Atatürk Havalimanı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle yüzyılın mitinginde tarihe tanıklık edecek büyük kalabalığı ağırlıyor.

Hem Avrupa hem Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte yapılacak miting, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların 15 ayrı noktadan giriş yaptığı miting alanında, 12 bin 600 personelin görev alırken, 15 ayrı noktada otopark alanı yer alıyor.

Teknik imkan ve özellikleriyle dünyadaki muadillerinden çok daha gelişmiş bir teknik altyapı ile hazırlanan miting alanı, 40 ayrı LED ekran üzerinden herkesin rahat bir şekilde izleyebileceği şekilde tasarlandı.

Miting alanına vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kuruldu.

Büyük bir alanda gerçekleştirileceği için giriş noktalarından, miting alanının her tarafında ring araçlarıyla hizmet veriliyor.

Miting alanında teknik sistemin kusursuz şekilde ilerlemesi için 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi kullanılıyor.