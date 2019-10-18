Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabulü sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabulü sona erdi.
- AA
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 25 dakika sürdü.
Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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