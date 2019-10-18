Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabulü sona erdi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabulü sona erdi.