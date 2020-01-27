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  • Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ ve Malatya'ya 10'ar milyon lira ödenek gönderildi
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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ ve Malatya'ya 10'ar milyon lira ödenek gönderildi

Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ve Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi

27.01.2020  18:04 - Güncelleme: 27.01.2020  19:15

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