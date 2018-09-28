Erdoğan-Merkel basın toplantısını provoke eden şahsın Can Dündar'ın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı

Adil Yiğit isimli provokatör, üzerinde "Gazetecilere özgürlük" yazan tişört giymesi üzerine görevliler tarafından toplantıdan çıkarıldı.

Basın toplantısını provoke eden Adil Yiğit bakın kim çıktı?

Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'in ortak basın toplantısı sırasında slogan attığı için yaka paça salondan çıkarılan kişinin gerçek kimliği ortaya çıktı. Salondan çıkarılan provokatörün, Türkiye düşmanı faaliyetleri ile sık sık gündeme gelen Avrupa Postası Yayın Yönetmeni Adil Yiğit olduğu ortaya çıktı.

Sık sık provokasyonlara başvuruyor

Ajan Can Dündar'ın yakın arkadaşı olan Adil Yiğit'in sık sık böyle provokasyonlara başvurduğu öğrenildi. 2017 yılındaki Almanya'daki G-20 zirvesine de alınmayan Adil Yiğit'in 35 yıldır Almanya'da Türkiye düşmanı faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor. Almanya'daki faaliyetlerinden dolayı sınırdışı edilmekle tehdit edilen Adil Yiğit'in Türkiye vatandaşlığından çıkarıldığı ve mülteci pasaportu ile Almanya'da yaşadığı öğrenildi.

Sahte kimlik ve sahte pasaport hazırladığı ortaya çıktı

Adil Yiğit, 1999 yılında Hamburg'da hapis cezasına mahkum edildiği biliniyor. Der Spiegel dergisinde çıkan bir habere göre 1980'li yıllarda Dev Sol üyesi olan Yiğit, terör örgütü adına sahte pasaport hazırladı. Evine düzenlenen baskında ise silah deposu, makineli tüfek ve plastik patlayıcı ele geçirildi. İsmi Ertuğrul Yiğit olan, ancak sonra "Adil Yiğit" ismini kullanmaya başlayan Yiğit'in evinde Alman polisinin baskında sahte kimlik hazırladığı bir atölye de olduğunu ortaya çıkarttı.

3 yıl hapis cezası aldı

Almanya'da 3 yıl hapis cezası alan Adil Yiğit'in resmi toplantılarda akredite olamayan gazeteciler arasında yer aldığı belirtiliyor. Merkel-Erdoğan basın toplantısını sabote etmeye çalışan Adil Yiğit'in bu skandal çıkışı "Can Dündar gelemedi ama tetikçisini gönderdi" şeklinde yorumlandı.

(Sabah)