Ereğli’de kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sırasında saat 14.30 sıralarında bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda çeşitli markalarda 640 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araçta bulunan H.Ç. (17) ve H.Ç. (18) ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.