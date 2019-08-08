Kaz Dağları'na 40 km uzaklıktaki Çanakkale'nin Kirazlı ilçesi Balaban bölgesinde yapılan maden faaliyetleri üzerinden, 'Kaz Dağı'nda ağaçlar kesiliyor' algısıyla toplumsal gerilim oluşturulmaya çalışılıyor.

Bazı medya kuruluşları ve siyasiler de provokasyonu destekleyerek, gerçeklikle bağdaşmayan bilgileri kamuoyuna servis ediyor. Öte yandan Kaz Dağları'nda doğayı villaları ile katleden bazı CHP'liler, bu provokasyonu aynı yalan bilgilerle destekliyor.

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk spekülasyonlara ilişkin araştırmasında elde ettiği bilgilerle, algı malzemesi yalanlara tek tek cevap verdi.