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''Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu''nda terör örgütüne darbe

Ağrı Dağı'nda 1040 personelin katılımıyla düzenlenen 'Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu'nda teröristlere ait 1 tüfek ve 2 el bombası ele geçirildi.

AA12 Şubat 2021 Cuma 14:38 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 14:44
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Ocak'ta Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı'nda başlatılan Eren-3 Ağrı Dağı operasyonu sürüyor.

Bölgede arazi arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, Doğubayazıt kırsalında teröristlere ait 1 piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 şarjör ve çok sayıda suç unsuru nitelikli malzeme ele geçirdi.

Jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel timin bulunduğu ve toplam 1040 personelin görev aldığı operasyon devam ediyor.

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