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'Eren-9 Kazan/Han Yaylası-1' operasyonunda terör örgütüne darbe

Hakkari'de, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Eren-9 Kazan/Han Yaylası-1' operasyonundaki arazi aramalarında çok sayıda silah ve patlayıcı ile mühimmat ele geçirildi.

DHA11 Şubat 2021 Perşembe 15:24 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 15:24
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 38 kilometrekarelik alanda toplam 129 operasyonel tim ve 2 bin 2 kişilik personel ile 'Eren-9 Kazan/Han Yaylası-1' operasyonunu başlattı. Operasyon kapsamında, Çukurca Vadisi'nde tespit edilen mağara ve sığınaklarda; 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, sekizli pil bloku, 7.62 mm çapında 140 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 23.5 mm çapında 145 uçaksavar topu mühimmatı, 14.5 mm çapında 332 doçka mühimmatı, 12.7 mm çapında 197 uçaksavar mühimmatı, 7.62 mm çapında 452 bixi mühimmatı, EYP düzeneği ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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