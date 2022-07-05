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Eren Abluka-20 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 679 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-20 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

DHA5 Temmuz 2022 Salı 13:08 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Eren Abluka-20 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca Operasyonu' başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 679 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

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