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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Abluka-34 narko terör operasyonları kapsamında ele geçirildiler

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-34 narko terör operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 62 ayrı noktada 168 bin kök skunk, 155 bin kök kenevir ile 450 kilo toz ve 180 kilo kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı.

24 Eylül 2022 Cumartesi 09:54 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda operasyonların 44'üncü gününde, Lice ilçesi Yalaza Mahallesi kırsalında tespit edilen 62 ayrı noktada jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.

Aramalarda 155 bin 950 kök kenevir, 168 bin kök skunk, 450 kilogram toz ve 180 kilogram kubar esrar, 4 bin metre sulama hortumu ile 3 su motoru ele geçirildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Eren Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle "inançlı ve kararlı" şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

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