İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2022 Cumartesi / 18 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5571
  • EURO
    19,2438
  • ALTIN
    1054.17
  • BIST100
    4455.53
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu' başlatıldı
Güncel

'Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Ağrı ve Iğdır'da bin 17 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu” başlatıldı.

AA12 Kasım 2022 Cumartesi 09:13 - Güncelleme:
'Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu' başlatıldı
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, Ağrı ve Iğdır'da 1017 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonun Ağrı-Doğubayazıt-Büyük Ağrı Dağı ve Iğdır-Aralık-Küçük Ağrı Dağı bölgelerini kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen operasyonda, jandarma özel operasyon (JOPER), jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1017 personel, 58 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarının yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütüldüğü bildirilen açıklamada, çalışmaların vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.