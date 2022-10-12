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Eren-Abluka Sonbahar-Kış 2 operasyonunda terör örgütüne darbe

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da sürdürülen Eren-Abluka Sonbahar-Kış 2 operasyonunda 1 adet EYP, 52 bin kök kenevir, 132 bin kök skunk ile 565 kilogram toz ve kubar uyuşturucu ele geçirildi.

IHA12 Ekim 2022 Çarşamba 08:17 - Güncelleme:
Eren-Abluka Sonbahar-Kış 2 operasyonunda terör örgütüne darbe
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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 operasyonu başlatılmıştı. Diyarbakır Lice İlçesi Birlik mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 23 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde; 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 52 bin kök kenevir, 132 bin kök skunk, 440 kilogram toz esrar ile 125 kg kubar esrar ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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