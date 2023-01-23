Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Yüzbaşı Yunus ÇELEBİ operasyonu çerçevesinde, Van J.Asyş.Kor.K.lığı ve Şırnak J.Blg.K.lığı sevk ve idaresinde, Çakırsöğüt Komd.Tug.K.'lığınca, Şırnak- Merkez-Bestler Dereler Giresumunu Dağı bölgesinde, 22 Ocak 2023 tarahinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri destekli olarak J.Komd. timleri ve GK timlerinin katılımıyla icrasına başlanan istihbarata dayalı nokta operasyonunda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla yaşanan silahlı çatışmada, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede, Komandolar ve GK'lar tarafından arazi arama tarama faaliyetleri sürdürülmektedir" denildi.