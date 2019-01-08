Eski CHP vekili Eren Erdem'e FETÖ'den tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında dün tahliye edilen eski CHP Milletvekili Eren Erdem, yakalama kararının ardından bugün tutuklandı
- AA
Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında dün tahliye edilen eski CHP Milletvekili Eren Erdem, yakalama kararının ardından bugün tutuklandı.
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