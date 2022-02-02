Eren Kış-18 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

AA 2 Şubat 2022 Çarşamba 16:10 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 16:11

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Kayalık köyü kırsalında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 kalaşnikof, bir uzi marka makineli tabanca, 3 tabanca, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 antipersonel mayını, 4 el telsizi, 16 şarjör, bir tabanca susturucusu, 14 RPG-7 mühimmatı, 13 el bombası, çeşitli çaplarda 2310 mühimmat, bir dürbün ile çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam edildiği vurgulandı.