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Güncel

Eren Kış-18 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'ya yönelik başlatılan Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA2 Şubat 2022 Çarşamba 16:10 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 16:11
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Kayalık köyü kırsalında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 kalaşnikof, bir uzi marka makineli tabanca, 3 tabanca, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 antipersonel mayını, 4 el telsizi, 16 şarjör, bir tabanca susturucusu, 14 RPG-7 mühimmatı, 13 el bombası, çeşitli çaplarda 2310 mühimmat, bir dürbün ile çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam edildiği vurgulandı.

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