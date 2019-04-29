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Ergani'de HDP'li 2 belediye meclis üyesine verilen mazbatalara iptal

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde HDP'den belediye meclisi üyesi seçilen Müslüm Ocay ve Erdal Tekdemir’e verilen mazbatalar, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilenlere mazbata verilemeyeceği açıklamasının ardından İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

  • DHA
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Kamu görevlerinden KHK ile ihraç edilen Müslüm Ocay ve Erdal Tekdemir, 31 Mart yerel seçimlerde HDP'den Ergani Belediyesi meclis üyesi seçilip, 4 Nisan'da mazbatalarını aldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun, KHK'lılara mazbataların verilmeyeceği açıklamasının ardından Ergani İlçe Seçim Kurulu'nca yapılan incelemelerde Ocay ile Tekdemir'in KHK'lı oldukları belirlendi.
İlçe Seçim Kurulu Ergani Belediyesi'ne gönderdiği yazıda Ocay ve Tekdemir'in mazbatalarının iptal edildiği belirtilerek, yazıda şu ifadelere yer verildi:  
"31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sonucunda Ergani ilçemiz belediye encümenliğine seçilen belediye meclisi asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları bildirilmişti. Ancak Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının ilgili (b) yazılı ile almış oldukları karar gereğince Halkların Demokratik Partisi listesinin 3 ve 7 sıralarında Ergani Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Müslüm Ocay ve Erdal Tekdemir’in KHK ile kamu görevlerinden ihraç olmaları nedeniyle mazbataları iptal edilmiştir."
 

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