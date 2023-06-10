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Ergene Belediyesine rüşvet operasyonu: 5 kişi tutuklandı

CHP yönetimindeki Tekirdağ'ın Ergene Belediyesinde, belediye personelince rüşvet talep edildiği yönünde bilgi alınması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediyenin Zabıta Birimine düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

IHA10 Haziran 2023 Cumartesi 11:55 - Güncelleme:
Ergene Belediyesine rüşvet operasyonu: 5 kişi tutuklandı
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Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendirdi.

ERGENE BELEDİYESİNDE RÜŞVET OPERASYONU

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 5 belediye personeli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, Ergene ilçesinde ruhsatsız iş yerlerinden belediye personelince rüşvet talep edildiği yönünde bilgi alınması üzerine yürütülen soruşturmada, Belediye Zabıta Birimine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 belediye personeli ve 13 iş insanı olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 belediye görevlisi tutuklanırken, 13 iş insanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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