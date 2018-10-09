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Deniz Harp Okulunda yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulunda yeni eğitim-öğretim yılı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katıldığı törenle başladı.

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulunda yeni eğitim-öğretim yılı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katıldığı törenle başladı.

Deniz Harp Okulunun 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılışı dolayısıyla okulda tören düzenlendi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Deniz Harp Okuluna gelişinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde yaşananların ülke ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde kara bir leke olarak yerini aldığını belirtti. Tuğamiral Payal, "Pozitif bilimden, akıldan, vatan sevgisinden, disiplinden yoksun ve askerlik yeminine ihanet edenlerin devletimizi ve milletimizi sürükledikleri felaket ibret vericidir." diye konuştu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Afyoncu'nun ilk dersi verdiği tören, dereceye giren öğrencilere üstün başarı şerit rozetlerinin takılması ve Deniz Harp Okulu Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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