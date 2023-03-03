Erhan Usta'dan ilginç 'adaylık' iddiası: Belirlenmiş olsaydı...

6'lı masa bugün yaptığı toplantıda, "Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklamayı 6 Mart Pazartesi kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasında bulunmuştu.

"Kamuoyunda 6'lı masada uzlaşı sağlandı" algısı oluşmaya başlamışken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener acil bir şekilde partilileri ile olağanüstü toplantı kararı aldı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, olağanüstü toplantı öncesi katıldığı bir televizyon programında çarpıcı bir iddiada bulundu. Usta, altılı masanın son toplantısında cumhurbaşkanı adayı üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını söyledi. Usta, "İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir. 6'lı masa cumhurbaşkanı adayını belirlemiş olsaydı açıklardı, pazartesi beklenmezdi. Adayı belirleme yönteminde uzlaşıya varılmış olabilir" dedi.