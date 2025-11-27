İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2025 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4545
  • EURO
    49,2833
  • ALTIN
    5669.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erkek arkadaş dehşeti: Tabancayla başından vurdu
Güncel

Erkek arkadaş dehşeti: Tabancayla başından vurdu

Başkentte bir kadın, erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

AA27 Kasım 2025 Perşembe 13:43 - Güncelleme:
Erkek arkadaş dehşeti: Tabancayla başından vurdu
ABONE OL

Ankara'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir apartmanda F.Y. (51) ile kız arkadaşı Nurselen G. (33) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında F.Y. tabancayla Nurselen G'yi başından vurdu. Nurselen G. olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Suç aleti tabancaya da el konuldu.

F.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kocası pusu kurup katletti

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.