Erkek arkadaş dehşeti: Tabancayla başından vurdu

Ankara'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir apartmanda F.Y. (51) ile kız arkadaşı Nurselen G. (33) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında F.Y. tabancayla Nurselen G'yi başından vurdu. Nurselen G. olay yerinde hayatını kaybetti.



Zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Suç aleti tabancaya da el konuldu.

F.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

