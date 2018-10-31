Erkek arkadaşıyla tartışan kadın metrelerce yükseklikten atladı
Esenyurt'ta iddiaya göre erkek arkadaşı ile tartışan Ferya Öztürk (30) isimli genç kadın metrelerce yükseklikten kendisini aşağıya bıraktı. Öztürk, olay yerinde hayatını kaybederken intihar şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.
- İHA
Olay, önceki gün Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan çok bloklu lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Ferya Öztürk isimli 30 yaşındaki genç kadın arkadaşı ile birlikte evindeydi. Genç kadın ve erkek arkadaşı bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.
Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri ise genç kadınının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kadının ölümüyle ilgili söz konusu evde
Edinilen bilgiye göre polis evdeki kişilerinde ifadesine başvurdu. Kadının cenazesi morga kaldırıldı.
Savcı da cenaze üzerinde incelemelerde bulunurken genç kadınının ölümünde intihar şüphesi üzerinde durulduğu bilgisine ulaşıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.