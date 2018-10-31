Erkek arkadaşıyla tartışan kadın metrelerce yükseklikten atladı

Olay, önceki gün Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan çok bloklu lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Ferya Öztürk isimli 30 yaşındaki genç kadın arkadaşı ile birlikte evindeydi. Genç kadın ve erkek arkadaşı bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri ise genç kadınının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kadının ölümüyle ilgili söz konusu evde

Edinilen bilgiye göre polis evdeki kişilerinde ifadesine başvurdu. Kadının cenazesi morga kaldırıldı.

Savcı da cenaze üzerinde incelemelerde bulunurken genç kadınının ölümünde intihar şüphesi üzerinde durulduğu bilgisine ulaşıldı.