Erken terhis yasası bugün Meclis’te

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ

AK Parti’nin, CHP’nin itiraz ettiği, “Cumhurbaşkanına askerlikten muaf tutma yetkisi veren 45. Maddesi”nde değişikliğe gidilmesine sıcak yaklaştığı, formül bulunması için iki parti kurmayları arasında görüşmenin Genel Kurul saatine kadar sürebileceği kaydedildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yasa çıkar çıkmaz terhis olacak asker sayısı nedeniyle bir sıkıntının oluşup oluşmayacağına yönelik sorular üzerine de, konunun paydaşları tarafından Türkiye’nin güvenliğinde herhangi bir sıkıntıya yol açmayacağı bilgisinin paylaşıldığını söyledi. Turan, kademeli terhis gibi bir durumun düşünülmediğini, yasa çıkar çıkmaz 6 ayın doldurmuş askerlerin terhisinin öngörüldüğünü belirtti. Turan, askerlik teklifinin görüşülmesinin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Yargı Reform Strateji Belgesi’yle ilgili bir paketin Meclis’te görüşülmesini planladıklarını söyledi.