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Erken terhis yasası bugün Meclis’te

Yeni askerlik sistemini içeren yasa teklifinin görüşmeleri bugün TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak. AK Parti grubu, Genel Kurul öncesinde yapacağı kapalı oturumda milletvekillerini teklifin detaylarıyla ilgili bilgilendirecek.

  • ŞERİFE GÜZEL / ANKARA
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TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ

AK Parti’nin, CHP’nin itiraz ettiği, “Cumhurbaşkanına askerlikten muaf tutma yetkisi veren 45. Maddesi”nde değişikliğe gidilmesine sıcak yaklaştığı, formül bulunması için iki parti kurmayları arasında görüşmenin Genel Kurul saatine kadar sürebileceği kaydedildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yasa çıkar çıkmaz terhis olacak asker sayısı nedeniyle bir sıkıntının oluşup oluşmayacağına yönelik sorular üzerine de, konunun paydaşları tarafından Türkiye’nin güvenliğinde herhangi bir sıkıntıya yol açmayacağı bilgisinin paylaşıldığını söyledi. Turan, kademeli terhis gibi bir durumun düşünülmediğini, yasa çıkar çıkmaz 6 ayın doldurmuş askerlerin terhisinin öngörüldüğünü belirtti. Turan, askerlik teklifinin görüşülmesinin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Yargı Reform Strateji Belgesi’yle ilgili bir paketin Meclis’te görüşülmesini planladıklarını söyledi.

Son dakika... Komandolar Hakurk´un kalbine girdi

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