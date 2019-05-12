Ermeni asıllı Hristiyan Arthur, canlı yayında Müslüman oldu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu iftar programı canlı yayınında, Ermeni asıllı bir Hristiyan olan 13 yaşındaki Arthur, Müslüman oldu. Kelime-i Şehadet getiren Arthur, isminin 'Nihat' olmasını istediğini söyledi.