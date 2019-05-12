Ermeni asıllı Hristiyan Arthur, canlı yayında Müslüman oldu
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu iftar programı canlı yayınında, Ermeni asıllı bir Hristiyan olan 13 yaşındaki Arthur, Müslüman oldu. Kelime-i Şehadet getiren Arthur, isminin 'Nihat' olmasını istediğini söyledi.
Nihat Hatipoğlu'nun, İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndan canlı yayınlanan iftar programında 13 yaşındaki çocuk din değiştirdi. Hatipoğlu, Arthur'un ailesiyle konuştuğunu söyleyerek çocuğa Kelime-i Şehadet getirtti.
İSMİ 'NİHAT' OLDU
Hatipoğlu'nun, "İsmini de değiştirecek misin?" sorusuna, "Evet. İsmimin Nihat olmasını istiyorum." diyerek cevap verdi.
'İSLAM'IN DEĞERİNİ İYİ BİLİN'
Arthur programda, "İslam'ın değerini iyi bilin." diye konuştu. Hatipoğlu, "İleride inşallah hacca da gidersin" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.