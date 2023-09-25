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Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerinin döşediği mayının infilak etmesi sonucu iki askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını duyurdu.

AA25 Eylül 2023 Pazartesi 12:31 - Güncelleme:
Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycan askeri şehit oldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün 17.35 sıralarında Azerbaycan ordusuna ait kamyonun geçişi sırasında mayının patladığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan mevzileri arasındaki ikmal yoluna Ermeni güçlerce terör amaçlı yerleştirilen antitank mayınının infilak etmesi sonucu araçta bulunan askerlerden Ekrem Şadmanov ve Tural Seyidov'un şehit olduğu, Elvin Aliyev'in yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Sosyal medyada Şadmanov'un Azerbaycan ordusunda kurmay albay olarak görev aldığına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

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