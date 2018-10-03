Ermeni Lobisi’nin Türkiye karşıtı yasa tasarısı veto edildi

Ermeni lobisi ile yakınlığı bilinen Senatör Adrin Nazarian tarafından senatoya sunulan tasarı 29 Ağustos 2018’de Senatoda kabul edilerek onay için Vali Jerry Brown’a gönderilmişti. Vali Brown tarafından veto edilen tasarının etkili olarak hayata geçebilmesi için federal hükümet kararı gerektiği belirtildi ve federal hükümet tarafından uygulanmayan bir yaptırımın gerçekleşemeyeceği açıklandı. Ayrıca yatırımları engelleyecek bir kararın hali hazırda Kaliforniya’da sıkıntılı olan emeklilik sistemi üzerine olumsuz etkilere yol açacağına dikkat çekildi.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi de yazılı olarak yaptığı açıklamada kararın veto edilmesinden duydukları memnuniyeti kaydetti. ABD’nin 1915 yılında yaşanan olayları hiçbir zaman bir soykırım olarak nitelendirmediği hatırlatılan açıklamada Birleşmiş Milletler nezdinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde de soykırım olduğunu onaylayan hiçbir karar olmadığı belirtildi.

Komite Eş Başkanı Günay Evinch ise ABD’de yaşayan Türk toplumunun ve faaliyet gösteren kuruluşların Türkiye’ye yönelik bu tarz saldırılara karşı aktif rol almasının önemine de değindi.