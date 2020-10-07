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Ermenistan askerleri mevzilerden kaçıyor! Çok sayıda tank imha edildi

Azerbaycan Ordusu'nun saldırıları sonucunda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri unsurun imha edildiği bildirildi.

star.com.tr07 Ekim 2020 Çarşamba 23:41 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 23:41
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7 Ekim günü, cephenin değişik yönlerinde yaşanan çatışmalarda Azerbaycan Ordusu'nun yaptığı saldırılar sonucunda Ermenistan ordusu ağır kayıplar verdi.

Azerbaycan Basın Ajansı'nın (APA) bilgilerin Savunma Bakanlığı tarafından aktarıldığını bildirdi.

Azerbaycan birliklerinin saldırıları sonucunda yaklaşık 10 düşman tankı, 6 D-20 top, bir Acacia kundağı motorlu topçu cihazı, yaklaşık 30 araç ve çok sayıda personelin imha edildiği duyurulurken aynı zamanda savunma alanlarında bulunan 1. ve 7. Alay birliklerinden bir grup askerin, muharebe mevzilerinden ayrılarak kaçtığı aktarıldı.

star.com.tr

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