Rusya'dan 'barış çağrılarının' gölgesinde, Ermenistan'a SİHA karşıtı eğitim!

AA 23 Temmuz 2020 Perşembe 14:02 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 14:33

Stepanyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bugün Ermenistan'da Rusya ile ortak hava savunma sistemleri tatbikatı başlattıklarını belirterek, tatbikatın amacının “keşif ve silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı mücadele yöntemlerinin incelenmesi” olduğunu kaydetti.

Tatbikat sırasında SİHA’lara karşı yeni mücadele yöntemlerinin geliştirileceğini aktaran Stepanyan, “Tatbikata Rus ve Ermeni hava savunma sistemlerinin komutanları, Rus ve Ermeni avcı savaş uçakları ve Ermenistan ordusunun hava savunma sisteminin bütün birlikleri katılıyor.” ifadelerini kullandı.

Tatbikatın ne zaman sona ereceği konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

PUTİN: ARABULUCU OLMAYA HAZIRIZ

Putin'in iki tarafın da ateşkese riayet etmesi gerektiğini vurgulamış ve iki ülkeye "arabulucu olmaya hazırız" teklifinde bulunmuştu.

