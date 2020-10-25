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Ermenistan kaybediyor! '100'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtardık'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Kelbecer ve Gubatlı şehirlerinin de bir kısmı düşmanlardan azad edildi. 100'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtardık' açıklamasında bulundu.

25 Ekim 2020 Pazar 21:21 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 21:24
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Sahada başarılı bir şekilde ilerleyen Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını Ermenistan'ndan kurtarmaya devam ediyor.

Cephenin farklı yerlerinde Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, son duruma ilişkin açıklamalarda bulunudu.

Aliyev'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"100'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtardık

Kelbecer ve Gubatlı şehirlerinin de bir kısmı düşmanlardan azad edildi. Azerbaycan yalnız değildir.

Biz hem savaş meydanında hem de siyasi meydanda zafere türüyoruz. Düşmanın destekçilerine gereken cevabı veriyoruz"

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