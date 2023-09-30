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Ermenistan yine ateşle oynuyor: Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan ordusunun Kelbecer'deki mevzilerine açılan ateş sonucu 1 Azerbaycanlı asker şehit oldu.

IHA30 Eylül 2023 Cumartesi 18:11 - Güncelleme:
Ermenistan yine ateşle oynuyor: Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar
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Ermenistan Karabağ'daki provokasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Başarkeçer ilinin Zerkend yerleşimi yönündeki mevzilerinden Kelbecer ilçesinin Aşağı Ayrım yerleşimi yönünde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açıldığı bildirildi. Ermeni ordusunun ateşkes ihlali yapması sonucunda Vüsal Orucov isimli Azerbaycan askerinin açılan ateş sonucu şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, olayla ilgili gerekli önlemlerin alındığı aktarılırken, bakanlık yetkilileri şehit askerin yakınlarına başsağlığı diledi.

  • Kelbecer saldırısı
  • Azerbaycan şehit
  • Ermenistan ateşi

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