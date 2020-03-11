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Ermenistan'a kaçmak isteyen cinayet zanlıları İHA desteğiyle yakalandı

Iğdır'da dün bir kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 zanlısı, Ermenistan'a kaçmak isterken insansız hava araçları (İHA) ile tespit edilerek gözaltına alındı.

AA11 Mart 2020 Çarşamba 13:24 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 13:29
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Karakoyunlu ilçesindeki Iğdır-Aralık kara yolu yakınında yer alan bir banka şubesinin önünde, dün para çekmek için geldiği sırada arkasından yaklaşan motosikletteki A.K. ile S.K'nin silahlı saldırısına uğrayan Yakup Tutka'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saldırı sonrası motosikletle kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 500 polis ve askerin katıldığı, özel harekat polislerinin de destek verdiği arama çalışmalarında, 800 kilometrekare alan incelendi.

Çalışmalar kapsamında bölgede havalandırılan İHA'lar, havanın kararmasıyla Ermenistan'a kaçmayı planladıkları değerlendirilen zanlıların bulunduğu alanı tespit etti. Güvenlik güçleri, bu tespit üzerine söz konusu alana giderek zanlıları Türkiye-Ermenistan sınırındaki Aras Nehri kıyısında yakalandı.

Gözaltına alınan 2 zanlının İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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