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Ermenistan'ın ADF'ye katılma kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 11-13 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılacağına ilişkin açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

AA8 Mart 2022 Salı 10:04 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 10:04
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Bilgiç, konu hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

"Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 11-13 Mart'ta gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağına ilişkin açıklaması memnuniyetle karşılanmıştır." ifadelerini kullanan Bilgiç, bu tür karşılıklı adımların, iki ülke arasında diyaloğun artırılmasına ve tam normalleşme hedefi doğrultusunda güven artırıcı önlemlerin istişare edilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mirzoyan'ın ADF'ye katılacağı bilgisi paylaşılmıştı.

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