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Politika

Ermenistan'ın saldırısı sonrası Türkiye'den ilk açıklama: Azerbaycan'ın yanındayız

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınadığını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır' dedi.

27 Eylül 2020 Pazar 09:27 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 09:34
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Kalın, “Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir.” dedi.

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